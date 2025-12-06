Com a chegada do fim de 2025, dezembro traz um dos eventos astronômicos mais aguardados: o pico da chuva de meteoros Geminídeos, previsto para a noite de 14 de dezembro. Astrônomos recomendam aproveitar as boas condições de observação, já que será uma das últimas chances do ano de ver um fenômeno dessa intensidade.

Considerada uma das chuvas de meteoros mais intensas do calendário astronômico, os Geminídeos podem registrar até 100 meteoros por hora em céus escuros. No Brasil, a observação é recomendada a partir das 22h, com o pico de visibilidade após a meia-noite.

O radiante, ponto de onde os meteoros parecem surgir, estará na constelação de Gêmeos, que ficará alta no céu durante a madrugada. Isso deve favorecer a observação em quase todo o país, desde que o observador esteja longe da poluição luminosa. Além do auge dos Geminídeos, o mês também reserva outros eventos astronômicos de destaque.

No dia 21 ocorre o solstício de verão, quando o Sol atinge sua máxima elevação no Hemisfério Sul, resultando no dia mais longo do ano. Já em 22 de dezembro, acontece o pico da chuva de meteoros Ursídeos, mais favorecida no Hemisfério Norte, mas ainda possível de ser observada em parte do céu brasileiro.

Como se preparar para a observação do fenômeno

Para aproveitar ao máximo a chuva de meteoros, especialistas reforçam algumas recomendações simples, mas essenciais. O ideal é buscar locais afastados de centros urbanos, onde a poluição luminosa é menor e o céu se mantém mais escuro. Áreas rurais, praias desertas e mirantes afastados tendem a oferecer melhores condições.

Além disso, não é necessário nenhum equipamento profissional: olhos adaptados à escuridão são suficientes para apreciar o espetáculo. Outro ponto importante é chegar ao local escolhido com antecedência. O olho humano leva cerca de 20 a 30 minutos para se ajustar totalmente ao escuro, aumentando a capacidade de identificar meteoros mais fracos.