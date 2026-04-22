A água com gás costuma ser vista apenas como uma bebida refrescante, mas alguns estudos científicos publicados no BMJ Nutrition, Prevention & Health, reproduzidos pelo site O Bairrista, começaram a investigar se ela pode ter outros efeitos no corpo.

O foco dessas pesquisas é entender como o dióxido de carbono presente na bebida pode interagir com o organismo, principalmente em relação ao metabolismo da glicose, embora os resultados não indiquem mudanças significativas no peso.

De acordo com as análises, o gás carbônico pode ser absorvido pelo sistema digestivo e causar pequenas alterações temporárias no sangue. Isso poderia estimular processos ligados ao uso de açúcar como energia, mas os próprios cientistas deixam claro que esse impacto é muito pequeno e não tem força para gerar emagrecimento por si só, ficando mais no campo das observações laboratoriais do que de efeitos práticos.

Sensação de saciedade chama mais atenção

O efeito mais notado pelas pessoas não tem relação com o metabolismo, mas com a sensação de estômago mais cheio. As bolhas podem dar uma leve expansão no estômago por um curto período, o que ajuda a reduzir a fome e faz com que algumas pessoas comam menos ao longo do dia.

Além disso, por não ter calorias, a água com gás acaba sendo uma alternativa interessante para substituir refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Essa substituição, quando feita com moderação, pode ajudar a diminuir a ingestão de açúcar, o que contribui para uma alimentação mais equilibrada.