Para quem está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo, escolher o veículo certo pode fazer toda a diferença. Ao procurar o carro ideal, o motorista deve dar preferência para modelos que sejam econômicos e confortáveis, não somente para quem vai dirigir, mas também para os passageiros.

Antes de decidir, é importante entender quais características fazem um carro ser vantajoso para trabalhar com a 99Pop:

Conforto para passageiros : bancos confortáveis e espaço suficiente aumentam boas avaliações no app

: bancos confortáveis e espaço suficiente aumentam boas avaliações no app Baixo custo de manutenção : revisões simples e peças acessíveis ajudam a reduzir despesas

: revisões simples e peças acessíveis ajudam a reduzir despesas Eficiência no combustível : mais quilômetros por litro significam mais viagens com menos gastos

: mais quilômetros por litro significam mais viagens com menos gastos Durabilidade : veículos robustos suportam longas jornadas sem grandes problemas

: veículos robustos suportam longas jornadas sem grandes problemas Facilidade de revenda: carros populares mantêm valor e são mais fáceis de vender depois

Modelos econômicos e populares

Segundo informações do site FDR, do Terra, esses três veículos econômicos são bons para quem planeja trabalhar como motorista de aplicativo:

1. Fiat Mobi

É compacto e acessível, ideal para quem quer começar a rodar com baixo investimento. Ele se destaca pelo consumo eficiente e pela mecânica para o uso diário, embora tenha espaço traseiro e porta-malas pequenos. Atualmente, pode ser encontrado na faixa de R$ 60 mil a R$ 75 mil, dependendo da versão e se é novo ou seminovo.

2. Renault Kwid

Chama atenção pelo baixo consumo e pela manutenção simples, mas, por outro lado, o conforto interno e o acabamento são básicos. Apesar disso, o modelo é perfeito para quem busca economia em trajetos longos. A faixa de preço costuma variar entre R$ 60 mil e R$ 80 mil, considerando versões novas e usadas.

3. Chevrolet Onix

Combina conforto e boa tecnologia, sendo uma opção interessante para motoristas que querem agradar passageiros e ainda contar com um carro valorizado na revenda. O preço é um pouco mais alto comparado a outros compactos básicos, mas oferece um bom equilíbrio entre custo e qualidade, ficando geralmente entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, conforme versão e ano,