Para quem está pensando em trabalhar como motorista de aplicativo, escolher o veículo certo pode fazer toda a diferença. Ao procurar o carro ideal, o motorista deve dar preferência para modelos que sejam econômicos e confortáveis, não somente para quem vai dirigir, mas também para os passageiros.
Antes de decidir, é importante entender quais características fazem um carro ser vantajoso para trabalhar com a 99Pop:
- Conforto para passageiros: bancos confortáveis e espaço suficiente aumentam boas avaliações no app
- Baixo custo de manutenção: revisões simples e peças acessíveis ajudam a reduzir despesas
- Eficiência no combustível: mais quilômetros por litro significam mais viagens com menos gastos
- Durabilidade: veículos robustos suportam longas jornadas sem grandes problemas
- Facilidade de revenda: carros populares mantêm valor e são mais fáceis de vender depois
Modelos econômicos e populares
Segundo informações do site FDR, do Terra, esses três veículos econômicos são bons para quem planeja trabalhar como motorista de aplicativo:
1. Fiat Mobi
É compacto e acessível, ideal para quem quer começar a rodar com baixo investimento. Ele se destaca pelo consumo eficiente e pela mecânica para o uso diário, embora tenha espaço traseiro e porta-malas pequenos. Atualmente, pode ser encontrado na faixa de R$ 60 mil a R$ 75 mil, dependendo da versão e se é novo ou seminovo.
2. Renault Kwid
Chama atenção pelo baixo consumo e pela manutenção simples, mas, por outro lado, o conforto interno e o acabamento são básicos. Apesar disso, o modelo é perfeito para quem busca economia em trajetos longos. A faixa de preço costuma variar entre R$ 60 mil e R$ 80 mil, considerando versões novas e usadas.
3. Chevrolet Onix
Combina conforto e boa tecnologia, sendo uma opção interessante para motoristas que querem agradar passageiros e ainda contar com um carro valorizado na revenda. O preço é um pouco mais alto comparado a outros compactos básicos, mas oferece um bom equilíbrio entre custo e qualidade, ficando geralmente entre R$ 75 mil e R$ 100 mil, conforme versão e ano,
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