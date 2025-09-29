A cidade de San Rafael, na Califórnia, nos Estados Unidos, enfrenta uma situação incomum e preocupante: um esquilo agressivo tem atacado moradores durante o dia, enviando pelo menos duas pessoas ao pronto-socorro. O caso, que mobilizou autoridades locais e organizações de proteção animal, ganhou destaque após relatos das vítimas e a distribuição de panfletos de alerta.

A primeira vítima foi Joan Heblack, que caminhava pelo bairro de Lucas Valley quando o roedor surgiu de forma inesperada: “Ele agarrou na minha perna. O rabo estava voando para cima. Eu fiquei tipo: ‘Tira isso de mim, tira isso de mim!'”. O ataque resultou em arranhões e mordidas que necessitaram de atendimento hospitalar.

Outra vítima foi Isabel Campoy, que passeava com a sobrinha Carmen pela mesma área. De acordo com ela, o esquilo saltou em direção ao rosto, mas acabou se prendendo ao seu braço. Segundo seu relato, quando ele finalmente saiu de cima dela, ela já “estava coberta de sangue”.

Moradores relatam que o roedor, descrito como de cor dourada, já atacou pelo menos cinco pessoas. Panfletos distribuídos pelo bairro alertam sobre um “esquilo muito agressivo” que “aparece do nada”. Especialistas consultados pela Associated Press (AP) afirmam que esse tipo de comportamento não é incomum e pode estar relacionado ao hábito de alimentar animais silvestres.

Esquilos na Califórnia estão trocando nozes por ratos

Os esquilos-terrestres da Califórnia foram observados caçando, matando e se alimentando de ratazanas. Esse comportamento, presente em grande parte da população, foi detalhado em um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Wisconsin em Eau Claire e da Universidade da Califórnia em Davis, publicado no periódico Journal of Ethology.

Antes dessas observações, os esquilos eram considerados granívoros, alimentando-se principalmente de sementes e grãos. Hoje, sabe-se que são onívoros oportunistas, consumindo qualquer alimento disponível quando estão com fome, revelando uma dieta muito mais flexível e complexa do que se imaginava.