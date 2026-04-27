O Fluminense aparece como o time mais próximo de anunciar a contratação de Hulk nos próximos dias. Dentro do clube, a expectativa é grande, já que a diretoria entende que essa pode ser uma oportunidade para fortalecer o elenco.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o Fluminense tenta contratar o atacante. No início do ano, o clube já havia demonstrado interesse, mas as conversas não avançaram naquele momento. Hulk é visto como um jogador que pode agregar muito ao time, não apenas pela qualidade técnica, mas também pela experiência.

Negociação em andamento

Segundo informações do ge, nos últimos dias, alguns sinais indicaram que as conversas entre o jogador e o clube evoluíram. A ausência do jogador em uma partida do Atlético Mineiro neste domingo (26) chamou atenção e aumentou as especulações sobre a saída.

Porém, ainda segundo o ge, Hulk já atingiu o limite de jogos por outro clube no Campeonato Brasileiro, o que impede sua atuação pelo clube mineiro até a transferência.