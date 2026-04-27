Uma regra, ligada à Lei Federal nº 662/49, confirma uma pequena pausa nas atividades escolares durante o mês de maio. A pausa está ligada ao Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, que é feriado nacional.

Nesse dia não há aulas, e como a data se aproxima do fim de semana, acaba formando um período de descanso maior para alunos e professores, sem necessidade de outras mudanças no calendário escolar.

Como fica a rotina depois da pausa

Depois desse período, as escolas retomam as atividades normalmente, sem extensão do feriado para outros dias. Não há previsão de paralisação prolongada ou de outras mudanças na organização do mês. Em alguns casos, as instituições podem apenas ajustar a ordem de conteúdos ou redistribuir tarefas.

Pequeno descanso no meio da rotina

Para estudantes e famílias, esse intervalo pode ser uma boa oportunidade para descansar um pouco ou até aproveitar o tempo livre para viajar. Mesmo assim, é importante lembrar que o retorno às aulas acontece logo depois do feriado e o calendário segue normalmente até o fim do mês.