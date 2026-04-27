O próximo feriado está confirmado e está ligado ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, uma data nacional que homenageia a contribuição dos trabalhadores em todo o país.

Neste ano, o feriado cai em uma sexta-feira, o que permite um folgão de até três dias consecutivos sem necessidade de atestado médico. Com isso, o trabalhador pode ter mais tempo livre para descansar, desde que esteja dentro das regras estabelecidas pela empresa ou por acordos coletivos.

Quem pode ter acesso ao benefício

A folga estendida não vale para todos, já que depende do setor de atuação e das normas de cada atividade. Serviços essenciais continuam funcionando normalmente, com equipes em escala para garantir funcionamento. Já áreas administrativas e empresas com maior flexibilidade podem adotar outros esquemas, desde que respeitem as próprias regras internas.

Impactos nos setores

O efeito desse folgão deve ser mais visível no comércio, no turismo e no lazer. O comércio tende a registrar aumento no movimento, principalmente em lojas de shopping, já que muitas pessoas aproveitam o feriado para fazer compras.

No turismo, hotéis, pousadas e destinos de viagem costumam ter maior procura, com alta na ocupação e nas reservas. Já o setor de lazer, como cinemas, parques e restaurantes, também se beneficia, com fluxo maior e mais movimentados.