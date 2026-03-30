Enquanto muitos países param para celebrar a Páscoa com feriado e tradições religiosas, existem nações onde a data não é comemorada. Nesses lugares, não há feriado oficial, então os serviços funcionam normalmente.

Tradições diferentes

Em países como China, Japão e Mongólia, a maioria da população segue o budismo ou crenças tradicionais. Como a Páscoa é uma celebração cristã, ela não faz parte do calendário cultural da maioria das pessoas. Nessas lugares, outras datas ligadas ao budismo são mais relevantes.

No Vietnã, influências como o confucionismo, o taoísmo e o budismo são mais comuns. Já em países de maioria muçulmana, como Catar, o calendário religioso gira em torno de eventos islâmicos, como o Ramadã, que têm muito mais relevância cultural.

Na Coreia do Sul, apesar de haver presença cristã, o governo não considera a Páscoa um feriado nacional. O país prioriza datas cívicas e outras celebrações tradicionais.

Há ainda países como Cazaquistão e Uzbequistão, onde celebrações cristãs não são incentivadas ou reconhecidas oficialmente, por fatores políticos e controle sobre práticas religiosas.

A ausência da Páscoa nesses países é resultado de religião, cultura e política. Enquanto algumas partes do mundo celebram, outras seguem o dia a dia normalmente.