O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em 2026, especialmente no segmento de SUVs, que continua dominando as preferências dos consumidores. De acordo com levantamento do site Car Blog, os utilitários esportivos mais vendidos do país mostram uma disputa acirrada entre as principais montadoras, com destaque para modelos compactos e urbanos.

Na liderança aparece o Volkswagen Tera, que vem surpreendendo e consolidando sua posição com mais de 5 mil unidades vendidas apenas em março. Logo atrás, o Volkswagen T-Cross mantém sua força no mercado, seguido de perto pelo Hyundai Creta, que também apresenta crescimento consistente nas vendas.

Outros modelos que se destacam no ranking são o Volkswagen Nivus e o Chevrolet Tracker, ambos já conhecidos do público e com bom desempenho comercial. Na sequência aparecem Fiat Pulse, Jeep Compass e Fiat Fastback, que completam a lista dos SUVs mais vendidos do país neste início de ano.

Fechando o top 10, o Caoa Chery Tiggo 5X e o BYD Song mostram o avanço de novas marcas e tecnologias no Brasil, incluindo veículos eletrificados. O cenário indica uma diversificação cada vez maior do mercado, com opções para diferentes perfis de consumidores e faixas de preço.

Crescimento dos SUVs mostra mudança no perfil do consumidor

O sucesso dos SUVs no Brasil reflete uma mudança clara no comportamento dos motoristas, que passaram a priorizar veículos mais altos, espaçosos e versáteis. Esse tipo de carro oferece maior conforto e sensação de segurança, fatores que pesam na decisão de compra.

Além disso, a chegada de novos modelos e a ampliação da oferta, incluindo versões híbridas e elétricas, têm impulsionado ainda mais o segmento. A tendência é que os SUVs continuem liderando o mercado nos próximos anos, consolidando-se como a principal escolha dos brasileiros na hora de trocar de carro.