O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em março de 2026, com mudanças importantes no ranking dos veículos mais vendidos. Dados parciais do mês mostram que a picape Fiat Strada continua na liderança geral, mantendo sua forte presença entre os consumidores. Logo atrás, modelos como Volkswagen Polo e Hyundai HB20 aparecem entre os favoritos.

Entre os SUVs, que continuam dominando boa parte do mercado, o destaque absoluto vai para o Volkswagen Tera, que assumiu a liderança em março. O modelo vem registrando crescimento expressivo nas vendas e superando concorrentes diretos. Na sequência aparecem o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta, consolidando o domínio das marcas tradicionais no segmento.

Outros SUVs também se destacam no ranking, como Jeep Compass, Volkswagen Nivus e Chevrolet Tracker, que seguem com números consistentes ao longo do mês. Além deles, modelos como Fiat Pulse e Fiat Fastback aparecem entre os mais vendidos, mostrando a força dos utilitários compactos no gosto do brasileiro.

No geral, o cenário de março de 2026 reforça uma tendência clara: os SUVs continuam ganhando espaço rapidamente, enquanto hatches e picapes ainda mantêm relevância nas primeiras posições. A disputa acirrada entre montadoras indica que o ranking ainda pode sofrer mudanças até o fechamento oficial do mês, mas já aponta quais modelos estão dominando as ruas do país.

SUVs dominam o mercado e acirram disputa entre montadoras

O avanço dos SUVs no Brasil reflete uma mudança clara no comportamento do consumidor, que busca cada vez mais veículos com posição de direção elevada, maior espaço interno e tecnologia embarcada. Esse movimento tem levado as montadoras a ampliarem seus portfólios nesse segmento, oferecendo desde modelos mais acessíveis até opções mais completas.

Ao mesmo tempo, modelos tradicionais como hatches e picapes seguem firmes graças ao custo-benefício, economia de combustível e versatilidade no uso diário. Essa combinação de fatores mantém o mercado equilibrado e competitivo, com diferentes categorias atendendo perfis variados de motoristas em todo o país.