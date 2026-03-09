Na próxima segunda-feira (16), a Receita Federal deve finalmente revelar as regras para a declaração do Imposto de Renda de 2026, e é fundamental que todos os contribuintes estejam devidamente preparados para cumprir essa obrigação.

Vale destacar que o compromisso não é exclusivo para contribuintes que ainda exercem atividades profissionais, já que aposentados também precisam declarar o IRPF, principalmente se seus rendimentos tributáveis ultrapassam a faixa de isenção.

Vale lembrar que, neste ano, as isenções permanecem válidas apenas para rendimentos que forem inferiores ao limite anual, que ainda será definido, ou em caso de portadores de doenças graves especificadas em lei, como câncer, Parkinson, cegueira, entre outras.

Sendo assim, para que aposentados aptos possam se preparar para declarar seus impostos, é ideal acessar o site ou aplicativo Meu INSS para resgatar seu informe de rendimentos, que detalha todos os valores recebidos pelo segurado ao longo do último ano para servir como base para o ajuste anual.

Com isso, basta aguardar o anúncio oficial da Receita para, posteriormente, acessar os canais oficiais do órgão destinados exclusivamente para a função (site ou aplicativo Meu Imposto de Renda) e seguir o passo a passo abaixo:

Utilizar as credenciais da conta Gov.br para acessar e selecionar a declaração de 2026 (ano-base 2025);

Escolher começar do zero ou usar a declaração pré-preenchida, se disponível;

Informar todos os rendimentos, bens e despesas dedutíveis;

Revisar os dados para evitar inconsistências no IR;

Selecionar entre modelo simplificado ou completo, conforme for mais vantajoso;

Informar a conta bancária para receber restituições (caso disponíveis) e, por fim, enviar a declaração e salvar o recibo de entrega.

Prazos do Imposto de Renda de 2026

Conforme mencionado anteriormente, a Receita Federal ainda estabelecerá as regras do Imposto de Renda de 2026. E vale destacar que os prazos também estarão entre as informações anunciadas.

O calendário completo com as datas exatas costuma ser divulgado pouco antes da abertura do sistema. Todavia, geralmente, o prazo para declaração é iniciado em meados de março e chega ao fim em maio.