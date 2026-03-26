Para garantir que os brasileiros poderão torcer pela seleção com o manto devidamente atualizado, a empresa norte-americana Nike revelou, no último sábado (21), qual será a nova camisa utilizada pelos jogadores em campo na Copa do Mundo de 2026.

Divulgada também pelo perfil oficial do time nas redes sociais, a peça voltou a utilizar o amarelo “canary”, que é a cor registrada em homenagem à seleção brasileira, e conta com detalhes mais evidentes, abandonando a sutileza do design anterior.

O novo uniforme também apresenta uma gola arredondada com corte em V estilizado, que substituiu oficialmente o botão utilizado em 2022. E embora seja uma peça inédita, a camisa ainda mantém influências de uniformes já utilizados pela seleção.

Afinal, em suas laterais, ela conta com alguns elementos de cor verde que remetem ao modelo utilizado em 2002, quando o time garantiu o pentacampeonato. Já em sua parte interna, a nova camisa conta com a inscrição “Vai Brasa”, que serve como uma frase de apoio.

Apresentando o conceito “Alegria que Apavora”, a camisa foi amplamente elogiada, tendo sido exaltada até mesmo por Samir Xaud, o presidente da CBF, que afirmou que a ideia está de acordo com os ideais da seleção.

Nova camisa da seleção já está disponível para compra

O novo uniforme será utilizado pela seleção brasileira apenas no dia 31 de março, quando a equipe entra em campo para enfrentar a Croácia em um amistoso. Apesar disso, a camisa já pode ser adquirida pelos torcedores.

Isso porque a peça já foi disponibilizada no site oficial e em lojas físicas da Nike, bem como no site da CBF. Além disso, também é possível encontrar algumas unidades disponíveis em lojas de artigos esportivos.

A versão para torcedores será comercializada com preços a partir de R$ 449,99. Já a versão profissional, equipada com tecnologia de alto desempenho utilizada pela seleção, terá preço inicial de R$ 749,99.