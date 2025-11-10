Conhecido como o maior estádio fantasma do mundo, o futuro lar do Valencia, clube espanhol, finalmente ganhou uma data de inauguração. Após mais de 15 anos de paralisação nas obras, o projeto recebeu sinal verde com a confirmação de um empréstimo bilionário.

O Novo Mestalla está sendo retomado por meio de um financiamento de 322 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões). O Valencia obteve o empréstimo junto ao banco de investimentos Goldman Sachs. O valor, de curto prazo, será quitado com a venda do terreno onde atualmente está localizado o antigo estádio Mestalla.

O Valencia planeja inaugurar sua nova casa em 2027. O Nou Mestalla contará com mais de 70 mil assentos, dos quais cerca de 10% serão destinados a camarotes. O clube pretende utilizar o estádio para sediar diversos eventos de entretenimento. Ao longo dos anos, o Valencia enfrentou sérias dificuldades financeiras, o que acabou interrompendo as obras por um longo período.

Após anos de abandono do que era considerado o grande projeto dos sonhos do Valencia, o Novo Mestalla — ainda parcialmente construído — pode finalmente ser concluído a tempo de sediar partidas da Copa do Mundo de 2030. No momento, as obras de fundação do primeiro anel das arquibancadas já estão em andamento dentro do estádio.

Paredes antigas que não se encaixavam no projeto modernizado foram demolidas, e a construção de novas áreas de assentos já avançou consideravelmente. Atualmente, o clube concentra os trabalhos na instalação das divisórias internas e nas primeiras estruturas da futura fachada. O Valencia, um dos clubes mais tradicionais da Espanha, soma seis títulos nacionais em sua história.