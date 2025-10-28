O Iguatemi Porto Alegre vai celebrar o Halloween com uma programação especial que combina diversão, arte e sustos para os gaúchos. Nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, o shopping promoverá a Zumbi Trend Parade, evento em que criaturas assustadoras e estilosas percorrerão os corredores, interagindo com os visitantes e distribuindo doces.

A ação terá início no primeiro piso, próximo ao corredor do Fraldário, com desfiles programados para as 14h, 16h e 18h. A participação é gratuita, e quem quiser entrar ainda mais no clima pode passar pelos camarins de caracterização, onde maquiadores profissionais criarão looks inspirados no universo assustador e divertido do Halloween.

Para acessar os camarins, os interessados precisam resgatar um cupom pelo aplicativo do Iguatemi. Ao longo do evento, os personagens também farão apresentações com coreografias do TikTok, proporcionando diversão e interação para público de todas as idades.

Buscando combinar criatividade e diversão, o Iguatemi reforça seu papel como um espaço de experiências únicas na cidade. A Zumbi Trend Parade oferece a chance de celebrar o Halloween de maneira lúdica e gratuita, repleta de arte e imaginação.

Tudo sobre o Iguatemi Porto Alegre

O Iguatemi Porto Alegre é um dos shoppings mais tradicionais e completos da capital gaúcha, localizado na Zona Norte da cidade, na Avenida João Wallig, 1800. Inaugurado em 14 de abril de 1983, foi o segundo shopping center construído na Região Sul do Brasil e se consolidou como um ícone do varejo e do lazer em Porto Alegre.

🛍️ Estrutura e Lazer

Com uma área bruta locável de 63.366 m² e 200.496 m² de área construída, o Iguatemi Porto Alegre conta com: