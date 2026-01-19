Em dezembro de 2014, o apresentador Felipe Andreoli foi contratado pela Rede Globo, pouco tempo após deixar o programa CQC, da Bandeirantes (Band), e passou por diversas atrações esportivas de peso da emissora, incluindo o popular Globo Esporte.

Entretanto, em 2024, ele acabou sendo desvinculado do quadro de funcionários da emissora após pedir demissão. Nas redes sociais, Andreoli confirmou que tomou a decisão para passar mais tempo com os filhos, frutos do casamento com a também apresentadora Rafa Brites.

Apesar disso, nesta quarta-feira (14), o apresentador surpreendeu o público novamente ao confirmar seu retorno à editoria de esportes. Porém, o anúncio não possui nenhuma relação com sua antiga empresa.

Isso porque Andreoli foi convocado pela ESPN, a emissora paulista, controlada diretamente pela The Walt Disney Company e pela Hearst Corporation, para cuidar da cobertura do Australian Open, o primeiro Grand Slam de tênis da temporada, que será iniciado a partir da próxima semana.

É importante destacar que embora a ESPN detenha os direitos de exibição exclusivos do evento, Andreoli atuará principalmente em conteúdos digitais, como vlogs e vídeos curtos que acompanharão os bastidores do Australian Open.

Planejamento da ESPN: como assistir os conteúdos produzidos pela ex-estrela da Globo

De acordo com o planejamento da ESPN, os espectadores poderão acompanhar a programação especial do Australian Open por meio de diferentes canais, pois os conteúdos serão distribuídos tanto nas redes sociais quanto via Disney+ e YouTube.

Além disso, parte da produção também será exibida na grade linear do canal oficial da ESPN, sendo exibido por diferentes programas da emissora. Em nota, Andreoli celebrou o convite, principalmente por conta da forte relação que ele possui com o tênis.

Inclusive, vale destacar que, além do ex-Globo Esporte, os conteúdos também contarão com a participação do ex-tenista Bruno Soares, que é amigo pessoal de Andreoli e pode contribuir bastante com informações sobre a competição.