A NASA e outras agências dos Estados Unidos estão desenvolvendo estratégias para impedir que o asteroide 2024 YR4 colida com a Lua em 2032. Apesar de não oferecer perigo direto à Terra, o objeto apresenta cerca de 4% de probabilidade de atingir o satélite natural.

Um eventual impacto poderia lançar detritos capazes de ameaçar satélites, missões espaciais e até a Estação Espacial Internacional (ISS). Por isso, o monitoramento constante e a adoção de medidas preventivas são considerados fundamentais para garantir a segurança das operações em órbita.

A NASA estuda a possibilidade de desviar o asteroide, utilizando métodos semelhantes aos empregados na missão DART, realizada em 2022. Contudo, o 2024 YR4 apresenta grandes incertezas em relação à sua massa — estimada entre 33 milhões e 930 milhões de quilos —, o que torna complexos os cálculos para definir uma trajetória segura.

Entre as alternativas avaliadas estão a “disrupção cinética”, que provocaria a fragmentação do asteroide, e a detonação de uma ogiva nuclear próxima ou sobre sua superfície. Ambas as estratégias exigem estudos e testes prévios, com janelas de lançamento previstas entre 2029 e 2032. O caso também serve como oportunidade para a NASA aprimorar seus protocolos de defesa planetária.

Com o aumento da presença de satélites na órbita terrestre, torna-se essencial adotar medidas preventivas para evitar impactos indiretos e garantir a proteção da infraestrutura espacial e das tripulações em missão. Embora a probabilidade de colisão seja baixa, o monitoramento constante e o avanço de tecnologias de mitigação continuam sendo fundamentais para minimizar riscos no futuro.

Defesa planetária em foco

O estudo sobre o asteroide 2024 YR4 reforça a importância das pesquisas em defesa planetária, área que ganha cada vez mais destaque dentro das agências espaciais. Missões como a DART demonstraram que a humanidade já possui tecnologia capaz de alterar a trajetória de corpos celestes, mas cada novo caso exige análises específicas e soluções adaptadas às características do objeto em questão.

Além da proteção direta da Terra e da Lua, iniciativas desse tipo são essenciais para o avanço do conhecimento sobre o comportamento dos asteroides e suas interações com o espaço próximo. O aprendizado obtido com o 2024 YR4 pode servir de base para futuras ações coordenadas entre diferentes países, fortalecendo a cooperação internacional em prol da segurança do sistema espacial.