A IBESA, tradicional fábrica de eletrodomésticos que marcou gerações de donas de casa no Brasil, encerrou suas atividades, deixando consumidores e ex-funcionários consternados. Conhecida por seus produtos duráveis e presença constante nos lares brasileiros, a empresa viu sua trajetória de sucesso ser interrompida após décadas de crescimento.

Fundada em 1945, a IBESA se consolidou como uma das principais fabricantes de eletrodomésticos do país, oferecendo produtos que combinavam qualidade, durabilidade e preço acessível. Ao longo das décadas, a marca se tornou referência nos lares brasileiros, sendo sinônimo de confiabilidade para famílias de diferentes regiões.

A empresa ganhou destaque não apenas pela fabricação de embalagens, mas principalmente por um produto que transformou a vida no campo: os refrigeradores a querosene Gelomatic, essenciais para regiões sem acesso à energia elétrica.

A partir de 1952, a IBESA expandiu seus horizontes, levando seus produtos para áreas rurais em diversos estados e transformando o cotidiano de muitas famílias. Com a chegada da eletrificação, a empresa deu um novo passo: iniciou a produção de refrigeradores elétricos e dos icônicos frigobares “Ibesinhas”, que rapidamente se tornaram símbolos de modernidade e conforto.

O crescimento da IBESA despertou o interesse da Indústria Pereira Lopes, fabricante dos refrigeradores Clímax, que adquiriu a empresa em 1968. Mesmo após a fusão, a produção dos refrigeradores Gelomatic foi mantida. No entanto, a partir de 1975, a queda nas vendas sinalizou o início do declínio da tradicional fábrica de eletrodomésticos em São Paulo.

Já em 1983, a empresa passou a se chamar Climax Indústrias e Comércio, até ser posteriormente absorvida pela Electrolux, que manteve grande parte de sua estrutura original. O fim da IBESA marcou o encerramento de um capítulo importante da indústria brasileira de eletrodomésticos.

Apesar de ter deixado de existir como marca independente, o legado da empresa permanece vivo na memória de milhões de famílias que cresceram usando seus produtos. Gelomatic, Ibesinhas e outros eletrodomésticos da IBESA não foram apenas objetos de uso cotidiano, mas símbolos de inovação, confiabilidade e tradição.