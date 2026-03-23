Uma falha identificada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) pode impactar diretamente milhares de brasileiros que recebem benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família. A irregularidade foi encontrada durante uma análise nos cadastros de programas vinculados ao governo federal, acendendo um alerta sobre possíveis pagamentos indevidos.

De acordo com a apuração, foram identificadas inconsistências como registros de beneficiários com renda acima do limite permitido e até casos envolvendo CPFs vinculados a pessoas já falecidas. Esse tipo de erro compromete a distribuição correta dos recursos e pode levar à suspensão imediata dos pagamentos considerados irregulares.

Outro ponto que chamou atenção foi o acúmulo indevido de benefícios, como situações em que uma mesma pessoa estaria recebendo valores sem atender plenamente aos critérios exigidos pelos programas sociais. Com isso, o governo deve intensificar o cruzamento de dados para corrigir falhas e evitar prejuízos aos cofres públicos.

A recomendação do TCU é que os cadastros passem por uma revisão rigorosa, o que pode resultar no bloqueio ou cancelamento do Bolsa Família para quem não estiver dentro das regras. A medida busca garantir que o auxílio continue chegando às famílias que realmente dependem dele para sobreviver.

Revisão cadastral deve atingir milhares de famílias

Com a determinação de revisão, beneficiários precisam ficar atentos à atualização de seus dados no Cadastro Único. Informações desatualizadas ou inconsistentes podem levar à suspensão automática do benefício, mesmo sem má-fé por parte do cidadão.

Especialistas alertam que manter os dados corretos, especialmente renda e composição familiar, é essencial para evitar cortes. A tendência é que o pente-fino continue nos próximos meses, tornando o sistema mais rigoroso e reduzindo irregularidades no pagamento dos auxílios sociais.