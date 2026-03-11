Mesmo estando muito atrás dos modelos mais modernos em aspectos como tecnologia e eficiência, os trens centenários ainda podem continuar gerando lucro, sobretudo por conta de seu valor histórico, cultural e turístico.

Um bom exemplo disso é o caso do influenciador Isaac French, que adquiriu um vagão histórico por cerca de US$ 3 mil e decidiu transformá-lo em uma atração que lhe rende milhares de dólares anualmente.

Após um investimento adicional, que superou os US$ 150 mil, para reformar a estrutura de cerca de 18 metros de comprimento, ele e sua família conseguiram transformar o antigo vagão de trem em uma aconchegante hospedagem, que rapidamente atraiu a atenção de turistas.

Embora grandes alterações tenham sido feitas, praticamente toda a estrutura original do vagão foi preservada, o que possibilitou que a novidade ainda pudesse contar com o charme histórico do equipamento ferroviário.

E vale destacar que os interessados em desfrutar da experiência de passar uma noite em um vagão de trem antigo precisam estar dispostos a investir, já que as diárias variam entre US$ 325 e US$ 400 (equivalente a aproximadamente R$ 1.600 a R$ 2 mil, na cotação atual).

Hospedagem sobre rodas: conheça a estrutura do vagão de trem que virou moradia

Para que o vagão pudesse se tornar habitável novamente, toda a parte interna passou por grandes alterações, incluindo a instalação de pisos e sistemas elétricos, climatização e diversos outros acabamentos necessários para que o local ficasse mais confortável.

Dentro do equipamento ferroviário, os hóspedes tem acesso a cômodos como uma sala de estar, uma pequena cozinha, um dormitório, um banheiro e até mesmo uma área de apoio adicional, que passaram a ocupar o lugar de antigos compartimentos do trem.

Além disso, o local conta com sauna, banheira de hidromassagem e uma área para fogueira. E para reforçar o clima ferroviário da experiência, uma estrutura que simula antigas plataformas também foi construída ao redor do vagão.