Embora sejam reconhecidos pela simplicidade, os irmãos Sebastião e Romão Flor ocupam posição de destaque na agropecuária brasileira, considerando que o sucesso de seus negócios deu origem a um verdadeiro império no setor.

Considerados pioneiros do mercado no Vale do Araguaia, Mato Grosso, os irmãos construíram um patrimônio bilionário que é composto não apenas por dinheiro, mas também por milhares de cabeças de gado e diversas residências.

E por conta de um documento assinado em 2001, a princípio, essa fortuna seria transferida integralmente para o sobrevivente em caso de morte de um deles. Entretanto, tudo mudou quando Sebastião descobriu a existência de uma filha perdida.

Moradora de uma região humilde do interior de Goiás, Dediane Flor teve sua ligação com Sebastião confirmada por de exames de DNA. Entretanto, após a morte de seu pai em 2014, ela viu sua vida se transformar em um verdadeiro pesadelo.

Isso porque, além de tentar invalidar o direito da sobrinha à herança, Romão também foi acusado de estar se desfazendo gradativamente do patrimônio e até de contratar um matador para eliminar Dediane, segundo revelou uma reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV.

Briga de família pela herança persiste até os dias de hoje

Conforme divulgado pelo portal O+Positivo, até mesmo o advogado de Deidiane, Djalma Rezende, teria corrido riscos por conta do conflito envolvendo a herança. A informação foi confirmada por Juliano Freitas, advogado que afirmou ter conversado com um homem identificado como Adário Carneiro Filho.

Amigo pessoal de Romão, Adário, que foi assassinado em setembro de 2015, teria comentado que Djalma estava “acabando com a vida do Seu Romão” e que “o dia dele chegaria”. Romão, por sua vez, nega as acusações e afirma manter contato com Dediane e Djalma.

Já Dediane passa a maior parte de seu tempo em casa, saindo apenas acompanhada por seguranças e de carro blindado. Apesar do medo, ela afirma que não pretende desistir de receber sua parte da herança.