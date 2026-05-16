A Anvisa determinou o recolhimento de diversos produtos alimentícios após identificar irregularidades consideradas graves durante análises laboratoriais realizadas no início de maio de 2026. Entre os itens afetados estão produtos à base de cogumelos da empresa Microdose Life Alimentos Produtos Ltda e um lote de canela em pó da marca Kodilar.

Segundo os laudos divulgados, a canela em pó apresentou contaminação por pelo de roedor, situação confirmada pela Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais. O problema acendeu um alerta sanitário e levantou questionamentos sobre as condições de fabricação e controle de qualidade adotados pela empresa responsável pelo produto.

Já os suplementos alimentares à base de cogumelos foram alvo da Anvisa por conter ingredientes proibidos e apresentar alegações terapêuticas consideradas irregulares. Produtos feitos com espécies como Maitake, Turkey Tail, Chaga e Reishi prometiam benefícios à saúde sem comprovação autorizada pelos órgãos reguladores, o que infringe as normas sanitárias brasileiras.

Diante das irregularidades, a Anvisa determinou a retirada imediata dos produtos do mercado como medida de proteção à saúde pública. Até o momento, as empresas envolvidas ainda não divulgaram posicionamento oficial sobre os recolhimentos. A agência informou que seguirá monitorando o caso para garantir o cumprimento das regras sanitárias e preservar a segurança dos consumidores.

Produtos apresentavam riscos e alegações enganosas

De acordo com os órgãos responsáveis pelas análises, os problemas encontrados vão além de falhas simples de rotulagem. No caso da canela em pó, a contaminação identificada representa risco direto à saúde dos consumidores, enquanto os suplementos alimentares apresentavam promessas terapêuticas consideradas enganosas pelas autoridades sanitárias.

A Anvisa reforçou que a fiscalização contínua é essencial para impedir que produtos fora das normas permaneçam em circulação no mercado brasileiro. O objetivo da agência é manter a confiança do público e garantir que alimentos e suplementos comercializados no país atendam aos padrões exigidos de qualidade e segurança.