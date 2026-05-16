O Templo de Salomão se tornou um dos maiores símbolos religiosos do país e também um dos pontos turísticos mais visitados da capital paulista. Sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus, o gigantesco complexo foi inaugurado em 2014 no bairro do Brás, em São Paulo, chamando atenção pela grandiosidade da construção e pelos números impressionantes envolvidos na obra.

Inspirado no templo bíblico descrito nas escrituras, o espaço foi projetado como uma réplica moderna do antigo Templo de Salomão. A estrutura recebeu revestimento com pedras trazidas diretamente de Israel e ocupa uma área estimada entre 35 mil e 100 mil metros quadrados, dependendo da medição considerada. O local tem capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas sentadas simultaneamente.

A grandiosidade do templo impressiona até mesmo em comparação com outros importantes centros religiosos brasileiros. O complexo possui área construída quatro vezes maior que a do Santuário Nacional de Aparecida e foi planejado para atravessar gerações, utilizando materiais de alta durabilidade e arquitetura monumental.

A construção custou cerca de R$ 680 milhões e rapidamente transformou o templo em um dos principais destinos de turismo religioso do Brasil. Além de cultos e eventos religiosos, o espaço recebe visitantes interessados em conhecer sua arquitetura, estrutura interna e a proposta inspirada em referências históricas e bíblicas.

Estrutura impressiona visitantes de todo o país

O Templo de Salomão reúne espaços amplos, tecnologia moderna e detalhes arquitetônicos que ajudam a reforçar a experiência dos visitantes. O complexo conta com estacionamento, estúdios, áreas administrativas e ambientes preparados para receber milhares de pessoas diariamente.

Além da importância religiosa para fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, o local também ganhou relevância cultural e turística em São Paulo. Turistas de diversas regiões do Brasil e até do exterior costumam incluir o templo nos roteiros de viagem pela capital paulista, movimentando o turismo na região do Brás.