Um novo projeto de lei aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promete mudar as regras das passagens aéreas no Brasil. A proposta prevê que candidatos de concursos públicos possam remarcar bilhetes de avião sem pagar multas ou taxas extras caso a data da prova seja alterada pelas bancas organizadoras.

O texto foi apresentado pelo deputado Paulo Bilynskyj e busca reduzir os prejuízos enfrentados por milhares de brasileiros que viajam para participar de concursos em diferentes estados. Atualmente, quando uma prova é remarcada, muitos candidatos acabam arcando com altos custos para alterar passagens, hospedagens e outros compromissos já organizados.

Pela proposta, os candidatos deverão apresentar um documento oficial emitido pela banca organizadora comprovando a mudança de data da prova. Com isso, poderão solicitar gratuitamente a remarcação da passagem aérea junto à companhia responsável pelo voo. O objetivo é criar um sistema mais justo tanto para os passageiros quanto para as empresas aéreas.

O projeto também prevê que os custos das alterações sejam posteriormente repassados às bancas responsáveis pela remarcação dos concursos. Dessa forma, as companhias aéreas não seriam obrigadas a absorver os prejuízos causados pelas mudanças inesperadas nos calendários das provas.

Projeto ainda precisa passar por novas etapas

Apesar da aprovação inicial na Comissão de Defesa do Consumidor, a proposta ainda seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser votada no Plenário da Câmara dos Deputados. Somente após essas etapas o texto poderá virar lei oficialmente.

Especialistas acreditam que a medida pode trazer mais segurança financeira e previsibilidade para candidatos de concursos públicos em todo o país. Caso seja aprovada definitivamente, a proposta poderá abrir caminho para novas mudanças voltadas à proteção dos consumidores em situações semelhantes envolvendo viagens e eventos remarcados.