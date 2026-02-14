Entre as grandes fortunas brasileiras, poucas trajetórias reúnem de forma tão clara poder econômico, influência institucional e legado cultural quanto a da família Moreira Salles. Ao longo de décadas, o grupo construiu um patrimônio que atravessa o sistema financeiro, a mineração estratégica e o incentivo à produção artística, resultando em um império que combina cifras bilionárias e bens históricos de alto valor simbólico.
Um palacete que atravessa gerações
No alto da Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, um casarão modernista sintetiza essa história. Erguida em 1951, a residência tornou-se um marco da arquitetura brasileira do século XX, tanto pela concepção estética quanto pela integração com a paisagem natural ao redor. Localizada em uma área cercada pela Mata Atlântica, a construção ocupa um terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados, em um dos endereços mais valorizados da cidade.
Arquitetura, natureza e sofisticação
O projeto arquitetônico ficou a cargo de Olavo Redig de Campos, enquanto o desenho paisagístico foi assinado por Roberto Burle Marx. A casa foi pensada em torno de um pátio central, que organiza os ambientes e cria uma transição equilibrada entre áreas privadas e espaços voltados à recepção. Materiais como mármore, madeira nobre e azulejos importados ajudam a compor um cenário de elegância discreta, reforçado por jardins, espelhos d’água e áreas externas integradas.
A origem da fortuna familiar
A base financeira da família começou a ser construída no setor bancário, com a expansão de uma instituição que mais tarde participaria da formação do maior banco privado da América Latina. Com o tempo, os Moreira Salles diversificaram seus investimentos e passaram a ocupar posição central na CBMM, empresa líder mundial na produção de nióbio, mineral estratégico para a indústria de alta tecnologia. Hoje, a fortuna do grupo é estimada em cerca de R$ 110 bilhões.
De residência privada a polo cultural
A antiga casa da família ganhou nova função a partir de 1999, quando passou a abrigar o Instituto Moreira Salles. Aberto ao público, o espaço se consolidou como um dos principais centros culturais do país, com exposições, sessões de cinema e um vasto acervo histórico. Atualmente, o imóvel passa por um processo de restauração que pretende preservar suas características originais e ampliar sua atuação cultural nos próximos anos.
