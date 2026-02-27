Um dos destinos mais desejados do litoral nordestino ficará mais caro a partir de julho. Em Morro de São Paulo, a taxa obrigatória paga por visitantes foi reajustada e deve pesar mais no bolso dos turistas.

O tributo municipal, aplicado a quem desembarca na ilha, passou por atualização e agora é de R$ 90. A decisão foi aprovada em dezembro pelo Legislativo local e é uma forma de reforçar o caixa da administração pública.

Expansão da cobrança para outra ilha turística

A novidade não se restringe ao Morro de São Paulo; a tarifa também será implementada em Boipeba, outra área bastante procurada por viajantes. Ambas as ilhas pertencem ao município de Cairu, no litoral da Bahia.

Segundo a prefeitura, o aumento no fluxo de visitantes elevou os gastos com limpeza urbana, manutenção de equipamentos públicos, transporte marítimo, fiscalização e preservação ambiental.

Município alega pressão sobre serviços públicos

A gestão municipal alega que a movimentação intensa de turistas gera impacto direto na infraestrutura local, exigindo reforço constante em áreas como coleta de resíduos, conservação de praias e organização dos acessos.

Embora estudos internos apontem que o valor ideal da taxa poderia ultrapassar os R$ 100 para cobrir integralmente as despesas, a administração optou por um reajuste gradual.

Parte dos recursos arrecadados será direcionada a iniciativas de turismo sustentável. Outra cobrança relacionada ao manejo de resíduos foi suspensa, com a promessa de compensação financeira por meio da nova receita.