O Aberdeen FC, da Escócia, deu passos adiante nas negociações com a Prefeitura de Aberdeen para erguer um novo estádio de luxo à beira-mar, segundo informações da BBC. A diretoria do clube trabalha em conjunto com o governo municipal para tratar dos trâmites legais necessários à construção.

Segundo os jornalistas Ben Philip e Robbie Boyle, as negociações têm avançado de forma positiva. Até agora, o principal ponto de divergência é o modelo de financiamento, incluindo a possibilidade de apoio financeiro da Prefeitura de Aberdeen ao projeto.

O Aberdeen FC pretende obter um empréstimo da Prefeitura para financiar a construção do novo estádio, pagando posteriormente um aluguel pelo uso da estrutura. Já a atual administração municipal defende que recursos públicos não devem ser empregados no projeto. Outra alternativa em estudo é buscar investimentos da iniciativa privada.

Em entrevista, Dave Cormack, presidente do Aberdeen FC, confirmou a intenção do clube: “Concordamos em explorar a definição de um acordo preliminar nos próximos meses e iremos nos pronunciar no momento certo. No fim das contas, isso é sobre Aberdeen e o futuro da cidade, para torná-la mais atraente para que as pessoas venham, fiquem aqui e utilizem o estádio”.

Fundado em 14 de abril de 1903, o Aberdeen é um dos dois clubes que jamais foram rebaixados para a segunda divisão escocesa. O outro é o tradicional Celtic. Tetracampeão nacional, o Aberdeen conquistou sete edições da Copa da Escócia e seis da Copa da Liga. Em nível continental, venceu a Recopa Europeia da UEFA de 1982 e Supercopa da UEFA em 1983.