Afastado dos holofotes desde o grave acidente de esqui em 2013, Michael Schumacher assinou um capacete que foi apresentado em abril deste ano durante o GP do Bahrein de Fórmula 1 e posteriormente leiloado. A iniciativa fez parte de uma campanha de conscientização sobre a demência, organizada pelo tricampeão mundial Sir Jackie Stewart.

Para incluir as iniciais “MS” no capacete, Schumacher contou com o apoio da esposa, Corinna. Essa ação marcou uma das primeiras “aparições” públicas do piloto desde o acidente nos Alpes franceses. O heptacampeão da Fórmula 1 não é visto publicamente desde dezembro de 2013, e a família mantém total sigilo sobre seu estado de saúde.

Jackie Stewart dá volta de exibição no circuito do Bahrein com capacete autografado por Michael Schumacher — Foto: Andrej Isakovic/AFP

Pouquíssimas pessoas fora do círculo familiar próximo têm autorização para visitá-lo. Ao assinar o capacete da campanha beneficente de Sir Jackie Stewart, Schumacher se juntou aos outros campeões ainda vivos da Fórmula 1, que também contribuíram deixando suas marcas em equipamentos destinados ao leilão de caridade.

O capacete assinado por Schumacher e pelos demais campeões é do mesmo modelo utilizado por Stewart nas décadas de 1960 e 1970. A peça foi exibida ao público durante o GP do Bahrein, e Sir Jackie, atualmente com 85 anos, chegou a pilotar o carro com o qual conquistou seu último título mundial usando o capacete.

Schumacher acompanhou nascimento da neta

A notícia mais recente sobre Michael Schumacher emocionou os fãs do piloto alemão. Ele se tornou avô com o nascimento de Millie, filha de Gina-Maria Schumacher, e viajou de helicóptero até a casa da família em Gland, na Suíça, para acompanhar a chegada da primeira neta. A informação foi divulgada pelo jornal alemão Bild.

De acordo com o veículo, a lenda da Fórmula 1 deixou sua residência de campo em Maiorca, na Espanha, e seguiu de helicóptero até a mansão da família na Suíça pouco antes do parto. A expectativa é que a chegada de Millie traga ainda mais motivação e inspiração para o processo de recuperação de Schumacher.