O fechamento de agências da Caixa Econômica Federal, iniciado em 2017 e intensificado nos últimos dois anos, vem causando impactos significativos em diferentes setores da sociedade. A medida tem afetado desde o atendimento à população até questões econômicas e trabalhistas em todo o país.

Levantamento do Dieese aponta que a rede perdeu 196 unidades desde 2017, passando de 3.404 agências em 2015 para 3.208 ao final de setembro de 2025. A redução foi particularmente acentuada em 2024, com 113 fechamentos, seguida por 50 agências encerradas até setembro de 2025.

A Caixa atua como o principal operador de políticas públicas essenciais do Governo Federal, incluindo Bolsa Família, BPC, abono salarial, FGTS, Pronaf e diversos programas habitacionais. Em muitas regiões do país, especialmente em municípios pequenos, áreas rurais e localidades remotas, a instituição é o único ponto de atendimento bancário disponível.

O fechamento dessas agências nessas áreas obriga famílias a percorrer grandes distâncias para resolver questões que muitas vezes só podem ser tratadas presencialmente. Milhões de brasileiros sem acesso à internet, pacote de dados ou smartphone acabam ficando completamente excluídos do atendimento.

Além de prejudicar direitos sociais, o fechamento de agências impacta diretamente a economia local. Comerciantes, prestadores de serviços e microempreendedores dependem da presença física da Caixa para movimentar seus negócios, seja recebendo pagamentos, fazendo depósitos, contratando crédito, sacando benefícios ou atraindo clientes que circulam pela região.

Fechamento de agências da Caixa: impacto social e econômico

