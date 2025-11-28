Encerram-se nesta semana o Feirão Limpa Nome do Serasa e o Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, promovido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). As duas iniciativas oferecem uma oportunidade para que pessoas com dívidas renegociem seus débitos com condições facilitadas, permitindo começar o próximo ano com as finanças em dia.

O Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, realizado de forma online até domingo, 30, concentra-se na renegociação de dívidas bancárias, incluindo atrasos em cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades contraídas junto a bancos e instituições financeiras.

De acordo com a Febraban, “os bancos participantes oferecem parcelamento, descontos no valor da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento”. Na última edição do Mutirão, realizada em março de 2025, mais de 1,4 milhão de contratos foram renegociados.

Para participar, basta entrar em contato com a instituição financeira em que você possui dívidas e informar o interesse em renegociar os débitos por meio do mutirão. Algumas instituições disponibilizaram canais específicos para esse fim — confira a lista neste link. Mesmo que seu banco ou financeira não esteja na lista, é recomendável procurar os canais oficiais para verificar a possibilidade de negociação.

E quanto às dívidas não bancárias?

Para quem possui débitos com empresas não financeiras, o Feirão Limpa Nome é a oportunidade ideal. De acordo com o Serasa, estão disponíveis para renegociação 63 milhões de dívidas, com descontos de até 99% e parcelamentos a partir de R$ 9,90. Há opções em diversos setores, como varejo, telefonia, energia elétrica e outros.

Os moradores de São Paulo poderão participar presencialmente do Feirão no Vale do Anhangabaú, localizado abaixo do Viaduto do Chá, próximo ao Shopping Light. O atendimento ocorrerá entre os dias 25 e 29 de novembro, das 9h às 18h. Durante o evento, serão realizadas palestras sobre educação financeira com a participação de personalidades como Criolo, Gil do Vigor, Thelma Assis, Bia Souza, entre outros.