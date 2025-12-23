Um fenômeno climático em altos níveis da atmosfera, conhecido como vórtice ciclônico, tende a reorganizar o deslocamento da umidade pelo país. Com isso, aumenta o risco de chuvas intensas e temporais no Sul por vários dias, enquanto o Sudeste pode registrar menos instabilidade e calor mais intenso — aquele que dá a sensação de “forno ligado”.

O cenário favorece a ocorrência de pancadas fortes em curtos períodos, acompanhadas de raios, ventos e até granizo. Em algumas regiões, os volumes podem se acumular rapidamente, elevando o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos urbanos.

Quando esse tipo de sistema se organiza em altitude, ele pode alterar a circulação da umidade, como se “desviasse o trilho” do vapor d’água. Em termos simples, a atmosfera no Sul passa a operar em “220V” por vários dias seguidos: a combinação de calor e alta umidade cria o ambiente ideal para pancadas intensas e temporais.

O vórtice em altos níveis funciona como um grande redemoinho de ar nas camadas superiores da atmosfera. Uma de suas características marcantes é que o centro tende a inibir a formação de nuvens, favorecendo tempo mais estável, enquanto as bordas concentram a instabilidade, tornando a ocorrência de chuva e temporais mais provável.

Onde o risco deve ser mais elevado

Rio Grande do Sul

Atenção redobrada para a Metade Norte, onde a previsão indica chuvas mais frequentes e episódios de maior intensidade.

Santa Catarina e Paraná

O risco aumenta em dias de forte abafamento, quando pancadas isoladas podem evoluir rapidamente para temporais.

Sudeste (SP, RJ, MG e ES): calorão e tempestades pontuais

Neste caso, o cenário tende a ser diferente, com menos instabilidade generalizada e mais períodos de sol, o que favorece a elevação das temperaturas máximas. Ainda assim, a combinação de calor e umidade pode provocar temporais isolados.