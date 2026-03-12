Em Ouro Fino, março não é apenas o mês comum; é quando a cidade revive sua história. Na segunda-feira (16), moradores terão um feriado municipal que celebra o aniversário da cidade.

Aniversário com celebrações

Fundada em 1749, Ouro Fino celebra mais de 270 anos de história. Para muitos moradores, o feriado não é apenas uma pausa no trabalho, mas uma oportunidade de conhecer um pouco mais da história da cidade. Atividades para celebrar o aniversário já começam na sexta-feira (13).

Quem pode aproveitar?

O feriado é municipal, o que significa que trabalhadores de empresas fora da cidade não têm direito à folga, mas os locais podem aproveitar para descansar, passear e participar das celebrações. O feriado também uma chance de fortalecer o comércio local e as tradições culturais.

Feriados que contam histórias

Ouro Fino não é única a adotar esse tipo de comemoração. Muitas cidades mineiras têm datas especiais para lembrar sua fundação, emancipação política ou padroeiro.

Curiosidade: você sabia que existe uma que lei regula a possibilidade de existência de feriados municipais, como aniversários de cidade?

A Lei 9.093/1995 autoriza estados a instituírem feriados que celebram eventos históricos marcantes. De acordo com a lei, municípios podem criar até quatro feriados próprios.