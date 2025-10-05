O feriado de 12 de outubro, conhecido por ser um dos mais aguardados do calendário brasileiro, promete decepcionar em 2025. Isso porque a data, que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças, cairá em um domingo, eliminando a chance de prolongar o descanso com um feriado prolongado.

A coincidência frustra trabalhadores e estudantes que esperavam aproveitar a ocasião para emendar dias de folga. Além da frustração com a data, o impacto também se estende a setores como o turismo e o comércio, que costumam se beneficiar do aumento no movimento durante os feriados prolongados.

Hotéis, restaurantes e destinos turísticos deixam de registrar o tradicional crescimento nas reservas, enquanto o varejo perde uma oportunidade de vendas extras. Ainda assim, a data mantém seu peso cultural e religioso, com celebrações em todo o país, especialmente em Aparecida (SP), que deve receber milhares de fiéis em homenagem à padroeira do Brasil.

Mesmo sem o benefício de um dia útil a menos de trabalho, muitas famílias devem aproveitar o domingo para comemorar o Dia das Crianças com passeios, presentes e atividades em casa. Para o setor de brinquedos, por exemplo, a data continua sendo a mais importante do ano, movimentando o comércio e aquecendo as vendas no varejo físico e online.

Ao contrário deste ano, 2026 trará muitos feriados prolongados

Ao contrário do que aconteceu em 2025, quando datas importantes como o 12 de outubro caem em finais de semana e reduzem as chances de descanso extra, o calendário de 2026 será bem mais generoso com trabalhadores e estudantes. Diversos feriados nacionais cairão em terças, quintas ou sextas-feiras, criando a oportunidade de emendar dias e garantir os tão desejados feriadões.

Essa configuração deve beneficiar especialmente quem gosta de viajar ou aproveitar períodos de lazer prolongados ao longo do ano. A previsão é de que o turismo, o comércio e o setor de serviços sejam diretamente impulsionados pelos feriados prolongados em 2026.