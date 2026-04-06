A sexta-feira, dia 10 de abril, não é considerada feriado nacional no Brasil em 2026, mas será marcada por paralisações em diversas cidades devido a feriados municipais. Nessas localidades, escolas, repartições públicas e parte do comércio devem suspender as atividades, garantindo um dia de descanso para estudantes e trabalhadores.

No Espírito Santo, por exemplo, os municípios de Atílio Vivácqua e Baixo Guandu estão entre os que terão feriado, o que impacta diretamente o funcionamento das escolas e serviços públicos. Já em Cuiabá, a data marca o encerramento das celebrações de aniversário da capital, com programações especiais ao longo da semana.

Outras cidades brasileiras também aderem ao feriado no dia 10 de abril, como Álvares Florence, Aperibé, Areal, Ariranha, Artur Nogueira, Colinas e Gameleira. Nessas regiões, a paralisação das aulas é automática na rede pública, podendo se estender também a instituições privadas.

A lista ainda inclui municípios como Guajará-Mirim, Juquiá, Parnarama, Pontes Gestal, Rio das Ostras, São Félix do Xingu e Serrana. A orientação para moradores é ficar atento aos comunicados oficiais de cada prefeitura, já que o funcionamento de serviços pode variar, mesmo com o feriado decretado.

Próximo feriado nacional pode render folga prolongada

Após os feriados municipais do dia 10, a próxima pausa em todo o país será o Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, figura histórica ligada à Inconfidência Mineira, e garante folga nacional para trabalhadores e estudantes.

Em 2026, o feriado cairá em uma terça-feira, o que abre a possibilidade de emendar com a segunda-feira (20), formando um feriado prolongado de quatro dias para quem conseguir a folga. A combinação costuma movimentar viagens e o setor de turismo em diversas regiões do Brasil, além de impactar o funcionamento de empresas e serviços públicos.