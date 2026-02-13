O Vasco continua sem conquistar vitória no Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (11), o time dirigido por Fernando Diniz foi derrotado por 1 a 0 pelo Bahia, em São Januário, pela terceira rodada da competição. Com o resultado negativo, a equipe carioca passou a integrar a zona de rebaixamento, situação que tem se repetido em trabalhos recentes do treinador.

Em 2024, por exemplo, Diniz deixou o comando do Fluminense após um péssimo início de Brasileirão. Nem mesmo os inéditos títulos da Libertadores e da Recopa Sul-Americana foram capazes de segurar o técnico no cargo. Sem Diniz e apostando em Mano Menezes, o Tricolor escapou do rebaixamento somente na última rodada.

Diniz orienta jogadores do Vasco contra o Bahia — Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Livre no mercado, Diniz foi então contratado pelo Cruzeiro. Apesar de não ter figurado no Z4 com o time mineiro, o comandante teve péssimo desempenho na Toca da Raposa: 20 partidas, vencendo quatro, empatando nove e perdendo outras sete. Um aproveitamento de apenas 35%. Ele acabou demitido em janeiro de 2025.

Meses depois, em maio, Diniz foi anunciado como novo técnico do Vasco. Em São Januário, contou com o apoio da torcida e também do presidente Pedrinho. Com um bom trabalho, levou a equipe a decisão da Copa do Brasil, onde acabou superado pelo Corinthians. No Brasileirão, no entanto, os péssimos resultados ainda o assombram.

Nos últimos 10 jogos no principal torneio nacional, Diniz e o Vasco somam uma vitória, um empate e incríveis oito derrotas. Desde 2024, o técnico tem somente 32% de aproveitamento no Brasileirão. São 13 vitórias, 13 empates e 28 derrotas somando os trabalhos por Fluminense, Cruzeiro e Vasco.

Uma equipe dirigida por Fernando Diniz nos últimos três anos, com aproveitamento de 32%, somaria cerca de 36 pontos ao longo de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Com esse rendimento, o time teria sido rebaixado em todas as 18 edições da era dos pontos corridos com 20 clubes, inclusive terminando como penúltimo colocado em nove oportunidades.