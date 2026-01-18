Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS já podem se planejar para retirar, uma vez por ano, parte do saldo disponível nas contas ativas e inativas. A modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão, que permite o resgate integral do valor em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou doença grave.

Após a adesão à modalidade, o saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, e o valor pode ser retirado até dois meses depois do mês do aniversário. No caso dos nascidos em janeiro, por exemplo, o prazo de saque começou no dia 2 de janeiro e vai até 31 de março.

A opção pelo saque-aniversário pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Quem aderir à modalidade no mês de aniversário terá o valor liberado em até cinco dias úteis. Já a adesão realizada após esse período garante o saque apenas a partir do ano seguinte.

A escolha é voluntária, mas traz restrições: o trabalhador que aderir ao saque-aniversário e for demitido sem justa causa poderá sacar somente a multa rescisória de 40% paga pelo empregador, sem acesso ao saldo total do FGTS.

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2026