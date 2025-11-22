Líder do Campeonato Brasileiro e na expectativa pela grande decisão da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 29 deste mês, o Flamengo também já pensa na próxima temporada. Segundo informações do portal BolaVip Brasil, o meia Nico De La Cruz, de 28 anos, poderá ser negociado na próxima janela de transferências.
Sexta contratação mais cara da história do Rubro-Negro, ao custar incríveis R$ 77,7 milhões, De La Cruz chegou ao Rio de Janeiro após brilhar com a camisa do gigante River Plate, da Argentina. O sucesso em solo hermano, no entanto, não foi o mesmo no Brasil. Convivendo com inúmeras lesões, o uruguaio jamais emplacou.
Tanto que a ideia da diretoria do Flamengo é envolver o atleta em uma troca justamente com o seu antigo clube. Facundo Colidio, atacante que interessou ao Rubro-Negro no meio deste ano, já está na lista de negociáveis do River Plate e uma negociação não é descartada. Resta saber se De La Cruz toparia retornar para a Argentina.
Próximo de completar dois anos de Flamengo, o uruguaio soma três gols marcados e seis assistências distribuídas em 70 jogos disputados, sendo 29 deles na atual temporada. Ao todo, foram quatro títulos conquistados: dois do Campeonato Carioca, um da Copa do Brasil e um da Supercopa Rei.
As contratações mais caras do Flamengo
- Samuel Lino – R$ 143 milhões (contratado em 2025)
- Alcaraz – R$ 110,6 milhões (contratado em 2024)
- Pedro – R$ 88,2 milhões (contratado em 2020)
- Gerson – R$ 85,7 milhões (contratado em 2023)
- Arrascaeta – R$ 79,5 milhões (contratado em 2019)
- De La Cruz – R$ 77,7 milhões (contratado em 2024)
- Gabigol – R$ 78,6 milhões (contratado em 2020)
- Éverton Cebolinha – R$ 73 milhões (contratado em 2022)
- Gerson – R$ 49,7 milhões (contratado em 2019)
- Luiz Araújo – R$ 48 milhões (contratado em 2023)
