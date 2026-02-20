A busca de Filipe Luís em se tornar o técnico com mais títulos na história do Flamengo encontrou uma nova pedra no sapato: o Lanús. Vindo de quatro jogos de invencibilidade na temporada, com três vitórias e um empate na sequência, o treinador viu o Rubro-Negro ser derrotado por 1 a 0 pelo clube argentino no duelo de ida da Recopa Sul-Americana.

O revés não só fez o Flamengo encerrar o ciclo de bons resultados como fará o time comandado por Filipe Luís ter de vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (26) no Maracanã, para ficar com o troféu. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá o título ao Lanús.

O duelo foi bastante truncado no Estádio La Fortaleza, na província de Buenos Aires, e acabou decidido com um gol do atacante Rodrigo Castillo aos 32 minutos da segunda etapa. Em entrevista após o apito final, Filipe Luís admitiu que a derrota foi justa e afirmou que o Flamengo precisa “melhorar urgentemente” neste início de temporada.

“Eles foram superiores, competiram melhor, era claro como queriam jogar, souberam jogar muito bem como queriam, que era incomodar com a bola. Vitória justa, agora temos que reverter isso na nossa casa. Hoje tentei equilibrar o máximo possível o físico, porque eu sabia que seria difícil. Temos que melhorar urgentemente”, disse o técnico.

Os técnicos mais vitoriosos do Flamengo

Flávio Costa

Campeonato Carioca (1939, 1942, 1943, 1944 e 1963)

Jorge Jesus

Libertadores (2019)

Campeonato Brasileiro (2019)

Supercopa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2020)

Campeonato Carioca (2020)

Filipe Luís