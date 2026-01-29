A derrota para o São Paulo marcou um ponto final em um ciclo simbólico na trajetória de Filipe Luís à frente do Flamengo. Até então invicto contra o rival desde que assumiu o comando técnico, em outubro de 2024, o treinador viu a série positiva chegar ao fim justamente diante de um adversário historicamente indigesto para o rubro-negro.

Filipe Luís perdeu a primeira para o São Paulo

Com gols de Luciano e Danielzinho, o Tricolor do Morumbi venceu, de virada, por 2 a 1 atuando em casa. Plata, aos nove minutos do segundo tempo, havia aberto o placar para o Flamengo. Antes do revés, Filipe Luís havia conquistado uma vitória e um empate frente ao São Paulo: 2 a 0 no Maracanã e 2 a 0 no Morumbis, ambas pelo Brasileirão de 2025.

Mesmo em má fase dentro e fora de campo, o time paulista fez valer sua fama de carrasco rubro-negro. No confronto histórico, o São Paulo chegou a sua 47ª vitória sobre o Flamengo. São ainda 34 empates e 40 vitórias rubro-negras. Levando em conta apenas o Brasileirão, o domínio também é tricolor: 29 vitórias, 21 empates e 24 derrotas.

Iniciando o Brasileirão sem conquistar pontos, o Flamengo agora vira suas atenções para a disputa da Supercopa do Brasil. No domingo (1), o time comandado por Filipe Luís enfrenta o Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília. Caso levante o troféu, este será o sexto título do técnico em apenas 15 meses à frente do clube.

