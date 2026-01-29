A derrota para o São Paulo marcou um ponto final em um ciclo simbólico na trajetória de Filipe Luís à frente do Flamengo. Até então invicto contra o rival desde que assumiu o comando técnico, em outubro de 2024, o treinador viu a série positiva chegar ao fim justamente diante de um adversário historicamente indigesto para o rubro-negro.
Filipe Luís perdeu a primeira para o São Paulo
Com gols de Luciano e Danielzinho, o Tricolor do Morumbi venceu, de virada, por 2 a 1 atuando em casa. Plata, aos nove minutos do segundo tempo, havia aberto o placar para o Flamengo. Antes do revés, Filipe Luís havia conquistado uma vitória e um empate frente ao São Paulo: 2 a 0 no Maracanã e 2 a 0 no Morumbis, ambas pelo Brasileirão de 2025.
Mesmo em má fase dentro e fora de campo, o time paulista fez valer sua fama de carrasco rubro-negro. No confronto histórico, o São Paulo chegou a sua 47ª vitória sobre o Flamengo. São ainda 34 empates e 40 vitórias rubro-negras. Levando em conta apenas o Brasileirão, o domínio também é tricolor: 29 vitórias, 21 empates e 24 derrotas.
Iniciando o Brasileirão sem conquistar pontos, o Flamengo agora vira suas atenções para a disputa da Supercopa do Brasil. No domingo (1), o time comandado por Filipe Luís enfrenta o Corinthians no Mané Garrincha, em Brasília. Caso levante o troféu, este será o sexto título do técnico em apenas 15 meses à frente do clube.
Os jogos da 1ª rodada do Brasileirão 2026
- 28/01, 19h00 – Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras
- 28/01, 19h00 – Internacional 0 x 1 Athletico-PR
- 28/01, 19h00 – Coritiba 0 x 1 RB Bragantino
- 28/01, 19h00 – Vitória 2 x 0 Remo
- 28/01, 19h30 – Fluminense 2 x 1 Grêmio
- 28/01, 20h00 – Corinthians 1 x 2 Bahia
- 28/01, 20h00 – Chapecoense 4 x 2 Santos
- 28/01, 21h30 – São Paulo 2 x 1 Flamengo
- 29/01, 20h00 – Mirassol x Vasco da Gama
- 29/01, 21h30 – Botafogo x Cruzeiro
