Tricampeão da Copa Libertadores da América, com as conquistas de 1981, 2019 e 2022, o Flamengo busca se tornar o primeiro brasileiro a se tornar tetracampeão do principal torneio sul-americano. No próximo sábado (29), Filipe Luís e seus comandados enfrentam o também tricampeão Palmeiras no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Para o importante duelo, o comandante rubro-negro já sabe que não poderá contar com uma de seus principais peças ofensivas: o atacante Pedro, dono de 15 gols marcados no ano. O centroavante foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita após exames realizados e será desfalque não só na decisão como na reta final do Brasileirão.

Segundo a ESPN, Pedro fará uma nova ressonância magnética para que o departamento médico tenha uma avaliação mais precisa da lesão e possa definir o tempo necessário de recuperação. Além do desconforto muscular, o jogador ainda se recupera da fratura no antebraço direito.

Em boletim médico divulgado pelo Rubro-Negro, foi informado que o atacante apresentou evolução na consolidação da fratura. Nos últimos dias, ele vinha treinando com uma proteção especial e alimentava a expectativa de estar apto para atuar na final. Pedro não entra em campo desde o dia 22 de outubro, na vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Racing, da Argentina.

Os clubes campeões da Copa Libertadores

7 títulos: Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984);

6 títulos: Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007);

5 títulos: Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987);

4 títulos: Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009) e River Plate (1986, 1996, 2015 e 2018);

3 títulos: Nacional (1971, 1980 e 1988), Olimpia (1979, 1990 e 2002), São Paulo (1992, 1993 e 2005), Santos (1962, 1963 e 2011), Palmeiras (1999, 2020 e 2021), Grêmio (1983, 1995 e 2017) e Flamengo (1981, 2019 e 2022);

2 títulos: Cruzeiro (1976 e 1997), Internacional (2006 e 2010) e Atlético Nacional (1989 e 2016);