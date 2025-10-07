Será que estamos chegando ao fim das transferências bancárias no Brasil? Com o avanço das tecnologias financeiras, a popularização do Pix e o investimento em sistemas mais rápidos e eficientes, muitos vêm questionando se os modos tradicionais — TED e DOC — ainda têm espaço no futuro. Enquanto a resposta não vem, um país europeu permanece atento ao assunto.

A adoção do novo regulamento sobre o Limite de Transação dos Usuários (ATG) na Suécia marca uma mudança importante na forma como os clientes dos bancos administram suas movimentações financeiras. Criada a partir de uma proposta da Autoridade de Supervisão Financeira, a medida tem como principal objetivo reforçar a segurança nas operações bancárias e diminuir os riscos de fraudes.

O regulamento determinou que todos os clientes bancários ativassem essa função em seus aplicativos até o dia 1º de outubro. O principal objetivo do ATG é garantir um ambiente mais seguro para as transações financeiras, dando aos titulares das contas maior controle sobre os seus limites de transferência.

A partir deste mês, cada cliente bancário poderá definir seus próprios limites de transação diretamente pelo aplicativo do banco — uma função que as instituições financeiras são obrigadas a disponibilizar. Embora o descumprimento da nova regra não acarrete penalidades financeiras imediatas, será aplicado automaticamente um limite padrão, restringindo as transferências a no máximo 50 mil coroas por operação.

Quais mudanças o ATG traz para os clientes dos bancos?

Autonomia para definir limites – Cada cliente passa a ter o poder de ajustar, dentro do aplicativo bancário, o valor máximo permitido por transação, aumentando o controle pessoal sobre o dinheiro.

Segurança reforçada – O objetivo central é reduzir o risco de fraudes e transferências não autorizadas, dificultando a ação de golpistas.

Ativação obrigatória – Todos os clientes precisam ativar a função nos aplicativos bancários; caso contrário, um limite padrão é aplicado automaticamente.

Limite automático – Quem não definir um valor personalizado terá o teto de 50 mil coroas por transação imposto pelo sistema.

Ajuste flexível – Os limites podem ser alterados a qualquer momento, oferecendo liberdade para aumentar ou reduzir conforme a necessidade.