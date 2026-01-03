Uma publicação viral no X (antigo Twitter) gerou pânico ao afirmar que o governo Lula encerraria o programa Bolsa Família. O post, que já alcançou dezenas de milhares de visualizações, se baseia em um vídeo manipulado e retirado de contexto para propagar a informação falsa.

Em resposta, o Governo, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), classificou a notícia como #FAKE e reforçou, em comunicado oficial, que o benefício continua ativo e garantido para todos que atendem aos critérios legais. Segundo o G1, a desinformação distorce um trecho de um programa da CNN Brasil, originalmente exibido em abril de 2025.

O que diz a publicação?

Publicado em 9 de dezembro no X, o post já acumula mais de 23,5 mil visualizações e compartilha um vídeo com a seguinte legenda sobreposta às imagens: “Fim do Bolsa Família pelo governo Lula. Bolsa Família vai chegar ao fim”.

A legenda afirma: “Preocupante (Para esquerdistas): Fim da Bolsa Família pelo governo Lula? Assista até o fim e entenda. Um dos motivos é que o pobre não deve permanecer pobre para o resto da vida. Ele tem que evoluir. E você? Concorda que esse programa deve ser apenas temporário? Opine”.

Assinado por Lula em março, o decreto previa mudanças destinadas a prevenir fraudes e limitar o benefício a famílias compostas por mais de uma pessoa. O fim do Bolsa Família não foi mencionado no texto original. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), responsável pelo programa, desmentiu a informação que viralizou.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Famílias em extrema pobreza: aquelas com renda mensal per capita de até R$ 105. Famílias em situação de pobreza: com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210, que tenham crianças ou adolescentes de até 17 anos.

Além disso, é necessário que a família cumpra certas condições de saúde e educação, como: