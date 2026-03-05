Nos últimos dias, o clima tradicional do verão voltou a predominar em diversas localidades do Brasil, com termômetros se aproximando dos 40 ºC em determinadas cidades. Porém, especialistas revelaram que a situação deve começar a mudar a partir desta semana.

Isso porque uma longa e intensa frente fria, que está associada a um ciclone extratropical que deve transportá-la pelo território nacional, pode começar a derrubar as temperaturas no país a partir desta quinta-feira (5).

A princípio, os primeiros impactos serão sentidos por estados da região Sul, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além do resfriamento do clima, estas localidades também podem lidar com pancadas de chuva localizadas, que estão programadas para ocorrer entre sexta-feira (6) e sábado (7).

Já no domingo (8), a previsão é de que a massa de ar frio seja impulsionada para o leste do Paraná e o sul de São Paulo por conta da ação do ciclone e, possivelmente, também acarrete em precipitações nas regiões destacadas.

Avanço de frente fria pode derrubar temperaturas ao norte

Segundo análises da plataforma Meteored, as expectativas de que áreas em que o tempo seco vinha predominando sejam atingidas por tempestades com raios por conta da massa de ar frio são altas, ocorrendo em diferentes regiões.

Ainda mais considerando que o sistema deve seguir na direção norte e, com isso, incluir grande parte do Sudeste em sua rota, trazendo pancadas de chuva São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Sul do Espírito Santo, conforme divulgado pelo portal ND Mais.

As previsões do Meteored também apontam que o cenário pode se prolongar bastante nos próximos dias, já que uma outra massa de ar frio, que servirá para indicar o começo do outono no Brasil, poderá aproveitar a ação do atual sistema para começar a se manifestar no país.