O governo federal anunciou a isenção do imposto de importação para 15 produtos considerados essenciais. A iniciativa visa reduzir o custo dos alimentos para os consumidores. A decisão, aprovada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex), foi tomada durante a 229ª reunião ordinária, realizada na última terça-feira (23).

A medida tem como objetivo fortalecer a competitividade industrial do país, facilitando o acesso a insumos essenciais para diferentes cadeias produtivas. Entre os itens contemplados pela redução de tarifas estão produtos não fabricados no Brasil, mas essenciais para setores industriais específicos, como baterias de íons de lítio, sistemas automatizados de ressuscitação, conectores elétricos e tubos de aço cromo-molibdênio.

Antes da alteração, essas mercadorias estavam sujeitas a tarifas de até 18%. Com as isenções, espera-se a redução dos custos de produção e o aumento da eficiência nas indústrias nacionais. O efeito previsto é a oferta de produtos finais mais competitivos, ampliando o acesso dos consumidores brasileiros a esses itens.

Além do impacto nos custos industriais, a isenção do imposto de importação também pode refletir na cadeia de consumo, tornando produtos essenciais mais acessíveis à população. Especialistas apontam que, embora a medida não signifique o fim de todos os impostos no Brasil, ela representa um passo importante para reduzir o peso tributário sobre itens estratégicos e estimular a economia.

O governo ressalta que a ação é temporária e poderá ser revista conforme a evolução do mercado e da produção nacional, mantendo o equilíbrio entre a proteção da indústria local e a oferta de produtos a preços mais competitivos para os consumidores.