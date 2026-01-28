A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização das fitas de clareamento dental 9D White Teeth Whitening Strips. Segundo o órgão, o produto não possui registro na Anvisa e a empresa responsável pela fabricação não conta com autorização de funcionamento.

Além de vetar a venda, a agência ordenou a interrupção da fabricação, distribuição, importação, divulgação e uso das fitas, que são comercializadas em plataformas de vendas on-line. O item é anunciado como seguro para o esmalte dentário e promete resultados de clareamento em apenas 30 minutos.

Fitas de clareamento dental 9D White Teeth Whitening Strips. — Foto: Reprodução

De acordo com os anúncios nas plataformas de venda, as fitas eram indicadas para uso doméstico e continham peróxido de hidrogênio, substância utilizada para auxiliar na remoção de manchas causadas por café e cigarro. Até o momento, a empresa responsável não se manifestou sobre a suspensão do produto.

O que é e qual o papel da Anvisa?

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é o órgão do governo federal responsável por proteger a saúde da população brasileira por meio do controle e da fiscalização de produtos, serviços e ambientes que possam oferecer riscos à saúde.

O que é a Anvisa

Criada em 1999, a Anvisa atua como uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde. Ela define regras, concede registros, autorizações e monitora a segurança de itens que circulam no país, garantindo que atendam a padrões de qualidade, eficácia e segurança.

Qual é o papel da Anvisa

Entre as principais funções da Anvisa estão: