O interesse do Flamengo em um jogador do Botafogo movimentou o noticiário recente no futebol carioca, mas a situação está longe de um acordo fechado. O nome da vez é o volante Danilo, que vive bom momento tanto no rival quanto na Seleção Brasileira e passou a ser observado pela diretoria rubro-negra para uma possível investida futura.

A informação foi revelada pelo jornalista Venê Casagrande, que apontou o monitoramento do Flamengo sobre a situação do atleta. Segundo a apuração, o clube carioca acompanha de perto o cenário no rival, mas ainda não abriu negociações oficiais neste momento.

Internamente, o jogador agrada tanto à diretoria quanto à comissão técnica, principalmente por atuar em uma posição considerada carente no elenco. Mesmo assim, o chamado “martelo batido” ainda não aconteceu: não há proposta formal, nem conversas avançadas com o Botafogo ou com os representantes do atleta neste momento.

A tendência é que qualquer avanço aconteça apenas em uma próxima janela de transferências, possivelmente no meio do ano. Até lá, o Flamengo segue atento ao mercado e observa a situação do volante, mas sem pressa para concretizar o negócio — o que indica que, por enquanto, a contratação ainda é apenas uma possibilidade e não uma realidade.

Dívida milionária vira problema e pode gerar punições ao Botafogo

O Botafogo foi acionado pelo Olympique Lyonnais na FIFA por conta de uma dívida envolvendo a contratação do atacante Jeffinho. O clube francês cobra cerca de 5,3 milhões de euros pela negociação, além de juros, o que aumentou a pressão sobre a diretoria alvinegra nos bastidores.

A situação preocupa porque pode resultar em sanções esportivas, como restrições no mercado de transferências. O caso ganha ainda mais repercussão por envolver clubes ligados ao mesmo grupo empresarial, comandado por John Textor, o que torna a disputa mais delicada e com possíveis impactos diretos no planejamento do Botafogo.