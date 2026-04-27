O Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0 e teve em Gonzalo Plata um dos grandes destaques da partida. O atacante equatoriano marcou um dos gols e teve atuação decisiva na Arena MRV, participando ativamente do setor ofensivo. A exibição chamou atenção não só pelo desempenho técnico, mas também pela entrega em campo.

Após o jogo, o técnico Leonardo Jardim fez questão de exaltar o jogador. A atuação reforça a virada de chave de Plata, que viveu um início conturbado desde a chegada de Jardim ao clube. O atacante chegou a perder espaço, ficou fora de algumas listas e teve dificuldades de adaptação ao estilo de jogo do treinador português.

Em determinado momento, inclusive, havia dúvidas sobre sua permanência no elenco rubro-negro. Agora, o cenário é completamente diferente, com o jogador sendo tratado como uma espécie de “novo reforço” interno. Na coletiva após a goleada, Jardim destacou justamente essa evolução e deixou claro que sempre confiou no potencial do atleta.

“Já falei anteriormente das qualidades do Plata e também que a integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Desde o momento que ele integrou às ideias do grupo, o talento está lá”, afirmou o treinador. A declaração reforça que o problema nunca foi técnico, mas sim de adaptação ao modelo de jogo.

O comandante também elogiou aspectos além do gol marcado, valorizando o comprometimento tático do jogador durante a partida. Segundo Jardim, Plata teve papel importante na recomposição defensiva e no equilíbrio da equipe em campo. Com isso, o equatoriano ganha moral e se firma como peça importante no elenco.

Os jogos da 13ª rodada do Brasileirão

25/04, 18h30 – Botafogo 2 x 2 Internacional

25/04, 18h30 – Bahia 2 x 2 Santos

25/04, 18h30 – Remo 0 x 1 Cruzeiro

25/04, 21h00 – São Paulo 1 x 0 Mirassol

26/04, 16h00 – Corinthians 1 x 0 Vasco

26/04, 16h00 – Grêmio 1 x 0 Coritiba

26/04, 18h30 – RB Bragantino 0 x 1 Palmeiras

26/04, 18h30 – Athletico-PR 3 x 1 Vitória

26/04, 20h30 – Atlético-MG 0 x 4 Flamengo

26/04, 20h30 – Fluminense 2 x 1 Chapecoense