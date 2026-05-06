O Flamengo começou as quartas de final do NBB com o pé esquerdo e viu a situação ficar mais delicada após derrota para o Brasília. Jogando fora de casa, na Arena Nilson Nelson, o time rubro-negro acabou superado por 85 a 80 no primeiro confronto da série melhor de cinco, ficando em desvantagem logo na largada.

Apesar de o placar não indicar uma goleada tradicional, o domínio do Brasília foi evidente em momentos decisivos da partida. A equipe da capital apostou em uma defesa intensa e conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas do Flamengo, abrindo vantagem em momentos-chave e segurando o resultado até o fim.

Com o resultado, o Flamengo agora precisa reagir rapidamente para não se complicar ainda mais na série. O revés fora de casa obriga o time carioca a buscar a recuperação nos próximos jogos, que serão disputados no Maracanãzinho, onde tentará equilibrar o confronto e evitar uma eliminação precoce.

A pressão aumenta sobre o elenco rubro-negro, que vinha como um dos favoritos ao título, mas agora vê o adversário sair na frente na disputa por uma vaga nas semifinais. Caso não consiga reagir, o Flamengo corre sério risco de dar adeus à competição mais cedo do que o esperado.

Recorde de público e próximos jogos aumentam pressão na série

A partida também ficou marcada por mais um recorde de público na temporada do NBB, com a presença de 8.937 torcedores. A forte presença da torcida em Brasília ajudou a criar um ambiente intenso, que impulsionou a equipe da casa e dificultou ainda mais a atuação do Flamengo, especialmente nos momentos decisivos do confronto.

Agora, a série muda para o Rio de Janeiro, onde o Flamengo terá a chance de reagir diante de sua torcida. O segundo jogo acontece na próxima sexta-feira (8), às 19h, enquanto o terceiro está marcado para domingo (10), às 14h. Jogando em casa, o time rubro-negro precisará mostrar força para empatar o duelo e evitar uma situação ainda mais complicada na disputa por vaga nas semifinais.