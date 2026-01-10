De acordo com a ESPN, o Flamengo avançou nas tratativas por Andrew e acertou, nas últimas horas, um pré-contrato de quatro anos com o goleiro. Revelado pelas categorias de base do Botafogo, rival histórico do Rubro-Negro, o jogador atualmente defende o Gil Vicente, de Portugal.

Nos bastidores, o clube carioca trabalha para antecipar a chegada do atleta já para janeiro. Há negociações em curso com a equipe portuguesa para o pagamento de uma compensação financeira e, como forma de viabilizar o acordo, o Flamengo sinalizou que aceita manter com o Gil Vicente uma pequena fatia dos direitos econômicos do goleiro.

Andrew, que também tinha uma proposta para retornar ao Botafogo, tem vínculo com os portugueses até junho deste ano. Por lá, o jovem de 24 anos soma 124 jogos disputados. À procura de um novo goleiro após a saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro, o Flamengo sonhava em contratar Gabriel Brazão, do Santos, mas esbarrou nos valores.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o argentino Agustín Rossi deve permanecer como titular no time comandado por Filipe Luís. Assim, Andrew chegaria como uma espécie de sombra ao camisa número 1.

Zagueiro titular do Flamengo recebe sondagens

Enquanto se movimenta no mercado para reforçar ainda mais o elenco visando a temporada de 2026, o Flamengo também precisa lidar com o interesse de outros clubes em seus principais jogadores. Segundo a ESPN, o zagueiro Léo Pereira tem sido alvo de sondagens relevantes, com consultas feitas pelo Cruz Azul, do México, e pelo West Ham, equipe que disputa a Premier League.

Apesar do interesse, a tendência é que o zagueiro de 29 anos permaneça no elenco. No Flamengo desde 2020, o jogador não deve ser negociado, já que o clube não pretende abrir mão de peças importantes e atravessa um momento financeiro confortável.