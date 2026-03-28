Você já imaginou conquistar um cabelo liso, brilhoso e sem recorrer à chapinha ou químicas pesadas? De acordo com o site TV Foco, essas técnicas abaixo moldam os fios naturalmente, deixando-os lisos e saudáveis.

Touca com meia-calça

Um dos maiores truques é o da touca feita com meia-calça. Depois de lavar o cabelo e retirar o excesso de água, aplique algumas gotas de óleo capilar e divida os fios em mechas. Prenda com grampos, cubra a cabeça com a meia-calça e espere cerca de 30 minutos. O resultado? Fios mais alinhados, com efeito liso instantâneo, como se você tivesse passado horas com a chapinha.

Truque dos elásticos

Outra técnica prática é prender o cabelo com elásticos ao longo das mechas ainda úmidas. Comece na raiz e vá descendo, evitando espaços soltos. É importante usar elásticos macios para não quebrar os fios. Depois, espere secar completamente. Pode parecer trabalhoso, mas o resultado é um liso natural, sem frizz e sem danificar os fios.

Receitas caseiras

E não podemos esquecer das receitas caseiras. Uma mistura simples de duas colheres de máscara hidratante com uma pequena quantidade de óleo vegetal, como óleo de coco ou azeite, deixa os fios nutridos e mais fáceis de alisar.

Aplique e deixe agir por 20 a 30 minutos. Depois, enxágue bem e veja como o cabelo fica macio e pronto para secar naturalmente lisinho.