A marca histórica alcançada por Elon Musk, hoje apontado como o homem mais rico do planeta, impressiona. Ainda assim, quando comparada aos números atribuídos a um dos maiores líderes da Roma Antiga, a cifra bilionária perde parte do impacto.

Musk ultrapassa US$ 800 bilhões

De acordo com a revista Forbes, Musk se tornou a primeira pessoa a superar a barreira dos US$ 800 bilhões em patrimônio líquido. O salto ocorreu após a SpaceX concluir a aquisição da empresa de inteligência artificial xAI.

Segundo a publicação, o negócio avaliou a companhia combinada em US$ 1,25 trilhão e acrescentou cerca de US$ 84 bilhões à fortuna do empresário, elevando seu patrimônio para US$ 852 bilhões — o equivalente a aproximadamente R$ 4,4 trilhões.

Antes da fusão, Musk detinha cerca de 42% da SpaceX, participação estimada em US$ 336 bilhões com base em uma oferta privada que avaliou a empresa em US$ 800 bilhões. Ele também possuía aproximadamente 49% da xAI, que após nova rodada de investimentos passou a valer US$ 250 bilhões.

Com a união das empresas, a Forbes calcula que Musk passou a controlar 43% da companhia resultante, fatia estimada em US$ 542 bilhões.

A empresa privada mais valiosa do mundo

A fusão cria, segundo dados de mercado, a empresa privada mais valiosa do planeta. A operação reúne duas gigantes de capital fechado e conecta setores estratégicos: exploração espacial, defesa e inteligência artificial.

O movimento, no entanto, ainda pode ser analisado por reguladores, diante de questionamentos sobre governança e possíveis conflitos de interesse, já que Musk lidera múltiplas companhias.

Augusto superaria qualquer bilionário moderno

Apesar dos números astronômicos, estimativas históricas indicam que a fortuna de Augusto, primeiro imperador de Roma, teria alcançado algo próximo de US$ 4,6 trilhões em valores ajustados. Governando por mais de quatro décadas, até 14 d.C., ele controlava uma riqueza equivalente a cerca de um quinto da economia do Império Romano — que, por sua vez, representava aproximadamente 30% da economia mundial da época.

Se os cálculos estiverem corretos, nem mesmo o patrimônio recorde de Musk chegaria perto do poder econômico concentrado pelo imperador romano.